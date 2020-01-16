Mirror'ın haberine göre, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Man. United ve Arsenal, Uruguaylı yıldızın transferi için birbirlerine rakip oldu.

İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid'in de kendisine olan ilgisi bilinen Cavani'nin ne yönde bir karar vereceği merak konusuyken, kulübü PSG ise tecrübeli oyuncusunu bırakmak için çok da istekli bir görüntü vermiyor.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Cavani ile ilgili olarak 4-1'lik Monaco galibiyetinin ardından Canal+'a açıklamalarda bulunan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Takıma gelenler ve takımdan gidenler olabilir. Futbolda her şey mümkün. Net bir şey söyleyemem. Bunu Cavani'ye sormanız gerekir. Kendisi şu anda sakat. Antrenman sırasında bir ağrı hissettiği için buraya gelemedi. Onun kalmasını ister miyim? Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ona sahip olmamız daha iyi, dolayısıyla cevabım evet." ifadelerine yer verdi.

32 yaşındaki golcü, 2013'ten bu yana giydiği PSG formasıyla 291 maçta 198 kez rakip fileleri havalandırmayı başarsa da bu sezon Kylian Mbappe ve Mauro Icardi'nin arkasında kalarak kadroda fazla şans bulamadı.

Kaynak: Beinsports