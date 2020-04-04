Premier Lig’i Çin kurtaracak!

Salgın sebebiyle ertelenen İngiltere Premier Ligi’nde futbolun tüm paydaşları, bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak görüşmede, futbolda Premier Lig dahil diğer futbol organizasyonlarının nasıl tamamlanacağı konusunda ortak noktada buluşulamadı. Toplantıda bir kulüp yöneticisinin, kalan maçların coronavirüsünün çıktığı ve şu an diğer ülkelere göre daha iyi durumda olan Çin’de oynanması fikrini ortaya attığı bildirildi. İki ülke arasındaki uzaklık ise 8 bin kilometrenin üzerinde!

Dünyadan kısa kısa

Coronavirüsü sebebiyle süresiz olarak ertelenen İspanya’nın en üst düzey ligi La Liga’da, sezonun tamamlanmaması halinde kulüplerin zararının toplamda 957 milyon Euro’yu bulacağı öğrenildi.

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Locht, virüs tedavisindeki bazı ilaçların Afrika’da denenmesi gerektiğini söyledi. Eski futbolcu Samuel Eto’o da buna, “O..... çocukları” diye tepki gösterdi.

Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, “Benim de yaptığım gibi salonda video çekip ’evde kalın’ demek güzel ama asıl yapılması gereken ihtiyaç sahibi insanların yanında olup onlara yardım etmek” diye konuştu.

Amerikan 1. Futbol Ligi’nde takım antrenmanları, virüs sebebiyle 24 Nisan’a kadar ertelendi. Antrenman tesislerinin de sadece tedavi gören futbolcular için açık kalacağı ifade edildi.