Beşiktaş , yaz transfer döneminde geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de geçiren Wout Weghorst, Dele Alli, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Cenk Tosun'u kadrosuna katmıştı. Ada'dan gelen son isim ise Nathan Redmond oldu. Siyahbeyazlılarda Premier Lig gören oyuncusu sayısı 9'a yükseldi. Kartal'da Georges- Kevin N'Koudou, Gedson Fernandes ve Rachid Ghezzal da daha önce İngiltere'de forma giymişti.

HASİC VE EMİRHAN GÖZTEPE'YE

Redmond transferinde yapılan anlaşma karşılığında siyah-beyazlılar, Southampton ile aynı şirket bünyesinde yer alan Göztepe'ye Ajdin Hasic'i opsiyonlu, Emirhan Delibaş'ı ise opsiyonsuz olarak 1 seneliğine kiralık gönderdi. Beşiktaş, Redmond'a 1.6 milyon Euro ödeyecek. 28 yaşındaki oyuncu, Southampton'da 232 maça çıkarken 30 gol ve 27 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ BİTİP GİDENLER

Batshuayi, Pjanic,Can Bozdoğan, Cyle Larin, Güven Yalçın, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal,Douglas

GİDENLER

Rıdvan Yılmaz

Emirhan İlkhan

Serdar Saatçı

Kenan Karaman

Kartal Yılmaz (Kiralık)

Kerem Kalafat (Kiralık)

Atakan Üner (Kiralık)

Alex Teixeira (Fesih)

GELENLER

Gedson Fernandes

Wout Weghorst

Romain Saiss

Arthur Masuaku

Dele Alli

Cenk Tosun

Jackson Muleka

Emrecan Uzunhan

Kerem Atakan Kesgin

Nathan Redmond

Tayfur Bingöl

DEĞERİ 18 MİLYON EURO

6 Mart 1994 yılında Birmingham'da doğdu. Aile kökeni Jamaika'ya dayanıyor ve bu ülkenin vatandaşlığına da sahip.

Her iki kanatta da oynayabilen sağ ayaklı bir hücumcu.

Piyasa değeri olarak en yüksek rakamı 20 milyon Euro ile gördü. Güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

İngiltere A Milli Takım formasını 1 kez giydi. Alt yaş kategorilerinde ise 77 maçta milli oldu ve 14 gol kaydetti.

Kulüp kariyeri boyunca İngiliz ekipleri Birmingham City, Norwich City ve Southamton'da oynadı.

İSTANBUL'A GELDİ KARTAL POZU VERDİ

Dün 17.45'te İstanbul'a adım atan Nathan Redmond, havalimanında 'Kartal' pozu verdi. İngiliz futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak.

MONTERO İŞİ YOKUŞA SÜRDÜ

Beşiktaş'ın bir süredir kiralık olarak göndermeyi planladığı Francisco Montero, Alanyaspor 'a takasla gitmey reddetti. Oyuncuya bir diğer Akdeniz ekibi Antalyaspor'un da ilgisi olduğu ancak İspanyol savunmacının takımdan ayrılmayacağını yönetime ilettiği öğrenildi.