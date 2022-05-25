İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu son haftaya kadar kovalayan ancak Manchester City'ye kaptıran Liverpool'da Jürgen Klopp, yılın teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre futbol uzmanları ve taraftarların oylarının birleştirilmesi sonucunda 54 yaşındaki teknik adam, Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi.

Klopp, 2019/20 sezonunda Liverpool'u Premier Lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra bu ödülü ikinci kez kazanma başarısı gösterdi.

14 puandan geri döndü

Ocak ayında Manchester City'nin 14 puan gerisinde bulunan Liverpool, yakaladığı 19 maçlık yenilmezlik serisi ile puan farkını indirmeyi başarmış ve şampiyonluk yarışını son maça kadar taşımıştı. Ayrıca Liverpool bu sezon ligde evinde yenilgi yüzü de görmedi.



