Futbolda tartışmasız dünyanın en kaliteli adresi olan İngiltere Premier Ligi’nde yeni bir tartışma gündeme geldi.

Premier Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan VAR (Video Yardımcı Hakem) sisteminin, saha kenarından bulunan monitörlerinden şu ana kadar hiç faydalanılmaması, dikkatleri çekti. Oyunun hızını düşürmemesi adına Ada’daki hakemlerin, VAR’a gitmek yerine kulaklıkla VAR odasından aldıkları bilgileri kullanması sonucunda, 110 maçtır ligde VAR monitörünün kullanılmadığı bildirildi.

Yarın toplantı olacak

Ülkemizde yani Süper Lig’de bu sezon geride kalan 10 haftada 31 kez VAR’a gidip, kararlarını değiştirirken, 15 defa da ofsayt kararıyla ilgili VAR odasına başvurdu. Bizde durum buyken İngiltere’de teknik direktörler, Hakem Kurulu Başkanı Mike Riley ile yarın bir araya gelerek, VAR monitörlerinin hakemler tarafından kullanılmamasını tartışacak. Hatta The Sun Gazetesi, bu konuya esprili bir şekilde yaklaşarak, monitörlerinin kullanılmamasını eleştirdi ve VAR monitörünün resminin yanında “Satılık, Premier Lig VAR monitörleri. 2019 model, kullanılmamış, sahibinden bakımlı. Tam kapasite çalışıyor (Sanırız)” ifadelerini kullandı.

Uygulama farkı... (Mini yorum - Deniz Çoban)

İngiltere’de; diğer ülke federasyonları, UEFA ve FIFA‘dan farklı bir VAR uygulaması yürüyor. Hakemler kararlarını saha kenarındaki monitöre gitmeden değiştiriyorlar. Bu uygulamanın VAR Protokolü’ne uyup uymadığı yönünde de bir tartışma var.

VAR sisteminin temelindeki husus: “Nihai kararın, her zaman hakem tarafından verilmesidir!” Son karar her zaman hakeme ait olmalıdır. Protokole göre; VAR, hakeme TV kamera görüntülerinden görülebilecek durumları açıklar, ancak alınacak kararla ilgili görüş beyan etmez.

Hakem kendi kararını verirken şu iki maddeden birini uygulayabilir:

1-VAR’dan aldığı bilgiye göre kendi nihai kararını verir.

2-Veya saha kenarına gelerek, kamera görüntülerini izleyerek nihai kararını verir.

FIFA ve UEFA’nın tavrı 2. maddenin uygulanması yönünde ve ülkemiz dâhil, diğer ülkeler de bu prensibi benimsemiş durumda. İngiltere ise diğer ülke federasyonlarının aksine hızlı karar vermek adına 1. maddeyi uygulamayı daha uygun görüyor. Dolayısıyla bu uygulamada ‘Protokol’e aykırı bir durum görünmüyor