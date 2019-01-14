Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi CIES, son raporunda İngiltere Premier Ligi'nde 2018/19 sezonunda şampiyon olacak takımı açıkladı.

Ünlü kuruluşun analizine göre Pep Guardiola'nın takımı Manchester City, sezon sonunda Jurgen Klopp'un Liverpool'unu geride bırakarak mutlu sona ulaşacak.

Raporda Liverpool'un şu ana kadar maç başına aldığı puanın sezon içerisinde beklenenden %15 daha fazla olduğu ifade edilirken City'ninse öngörülenden %5 daha az puan topladığı kaydedildi.

Bu verilerden hareketle Liverpool'un puan kaybının önümüzdeki haftalarda artacağı ve City'nin yeniden şampiyonluk ipini göğüsleyeceği belirtildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler