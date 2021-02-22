2020 Aralık ayından itibaren İngiltere'de taraftarlar tribünlerdeki yerini almaya başlamıştı. Taraftarlar, koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesi ile 9 aydan uzun sonra belli kapasitelerle dönerken bir gelişme daha yaşandı. Başbakan Johnson'un açıkladığı plana göre vaka sayıları istendiği gibi düşüş gösterdiği takdirde 17 Mayıs'tan itibaren spor müsabakalarının seyircili yapılmasına, sosyal mesafe önlemleri alınarak başlanacak ve stadyumlarda 10 bin kişiye kadar seyirciye izin verilecek.

Vaka sayıları düşüşte

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor. Hatırlanacağı üzere İngiltere Futbol Federasyonu, 28 Şubat'taki FA Cup finalini ertelemişti. 25 Nisan'da oynanacak Tottenham ile Manchester City arasında oynanacak FA Cup finalinin vaka sayılarına belli taraftara izin verileceği İngiliz basınında vurgulandı.

90 bin kişilik Wembley'de kritik maçlar

Gözler ise EURO 2020'de. Dev turnuva 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Grup aşaması 12 farklı şehirde oynanacak. Yarı finaller ve finalin ev sahibi ise Londra'daki 90 bin kişilik Wembley Stadı. Bu maçlarda taraftarların tribünde olması ise futbolseverler tarafından arzulanıyor.

Premier Lig'de son durum

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, hafta içi oynadığı erteleme maçında Everton'ı 3-1, hafta sonu ise Arsenal'ı 1-0 mağlup etti. Ligde üst üste 13'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 18. galibiyetini alan Manchester City, en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Manchester United, evinde oynadığı Newcastle United karşılaşmasını 3-1 kazandı. Leicester City, konuk olduğu Aston Villa'yı, West Ham United da ağırladığı Tottenham'ı 2-1 yendi.

Sahasında oynadığı Everton maçını 2-0 kaybeden son şampiyon Liverpool ise zirvenin 19 puan gerisine düştü.

Premier Lig'in 25. haftasında puanını 59'a yükselten Manchester City'yi, 49 puanlı Manchester United ve Leicester City, 45 puana sahip West Ham United izledi.