Premier Lig’de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

06 Ağustos 2020, Perşembe 17:02 Son Güncelleme:
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Premier Lig’de gelecek sezon oyuncu değişikliği hakkı 3 olacak

İngiltere Premier Lig kulüpleri, gelecek sezonki maçlarda 3 oyuncu değişikliği yapılmasını kararlaştırdı. İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig kulüpleri, 5 oyuncu değişikliği hakkının 2020-2021 sezonunda devam etmemesi yönünde oy birliğiyle karar aldı.

Buna göre gelecek sezon takımlara geçmiş yıllarda olduğu gibi bir maçta 3 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerde 2020-2021 sezonu sonuna kadar 5 oyuncu değişikliği hakkı uygulanabileceğini duyurmuştu.

Salgın sebebiyle martta askıya alınan Premier Lig karşılaşmaları, haziranda yeniden başladıktan sonra takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilerek oynanmıştı.


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