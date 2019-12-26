Premie Lig'de bugün 19.hafta maçları oynanacak. Avrupa'nın neredeyse tüm ligleri noel ve yılbaşı tatiline girerken İngiltere Premier Ligi'nde yer yıl bu tarihlerde maçlar oynanıyor. İngilizlerin bu maç takvimine "Boxing Day" dediği bu takvim 26 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde her sene oynanıyor.

Boxing Day nedir?

İngiltere'de ya da Birleşik Krallık ülkelerinde Noel'in (25 Aralık) hemen ardından gelen gün yani 26 Aralık'ta kutlanan bir gelenek. Bu günde resmi kurumlar ve özel işletmeler tatilde oluyor ve insanlar aileleriyle vakit geçirip tatil yapabiliyorlar. İngilizce'de kutu anlamına gelen "box" kökeninden gelen Boxing Day'in aile ile kutlanan bu gün içinde hediyelerin açılması ile anılıyor.

Premier Lig'de bugün oynanan Boxing Day maçları ve yayın listesi

15:30 Tottenham - Brighton (S SPORT)

18:00 Aston Villa-Norwich City

18:00 Bournemouth-Arsenal (TRT SPOR)

18:00 Chelsea-Southampton (S SPORT)

18:00 C.Palace-West Ham United

18:00 Everton-Burnley (S SPORT PLUS)

18:00 Sheffield United-Watford

20:30 ﻿﻿﻿Manchester United-Newcastle United (S SPORT)

20:30 Leicester City-Liverpool (S SPORT)

27 Aralık 2019

20:30 Wolverhampton-Manchester City



