Premier Lig'de Amazon dönemi! Yayıncılık değişiyor...
Premier Lig'de dün oynanan maçlarla birlikte Amazon prime video OTT sistemi üzerinden maç yayınları başladı. Böylece artık yepyeni bir yayıncılık dönemine geçilmiş oldu. Amazon prime video ile 3 Aralık 2019 tarihinde oynanan Crystal Palace-Bournemouth ve Burnley-Manchester City maçları yayınlandı.
Premier Lig'de yeni bir dönem başladı. Amazon üzerinde stream maç yayınları dün gece oynanan Crystal Palace-Bournemouth ve Burnley-Manchester City maçları ile başladı. OTT üzerinde kullancılara özel deneyimler kazandıran yayıncılık sistemi ile artık futbol maçlarını izlemek çok farklı olacak
Amazon için maç saatleri değişti
Amazon'un maç yayına ilk başladığı bu hafta içi fikstüründe İngiltere saati ile maçlar 19:30'a TSİ ile 22.30'da başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarda TSİ ile 22:30 ve 23:15 saatlerinde başlayacak.
Sadece stadyum sesini açma imkanı var, 40 spiker ve yorumcu...
Maçı izlerken sadece stadyumdaki taraftarların sesini açma imkanı var. Amazon Prime’ın anlaşmasında bulunan 20 maçlık paketinin ilk bölümünün yayını bu hafta içi maçlarla birlikte gerçekleşecek. Amazon bu maçlar için 40 spiker ve yorumcu ile çalışacak
Amazon Prime önemli yorumcular ile anlaştı
Amazon Prime, Premie Lig yayınları için Thierry Henry, Harry Redknapp, Alan Shearer, Glenn Hoddle, Peter Crouch, Michael Owen gibi önemli isimlerle anlaştı.