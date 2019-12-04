Premier Lig'de yeni bir dönem başladı. Amazon üzerinde stream maç yayınları dün gece oynanan Crystal Palace-Bournemouth ve Burnley-Manchester City maçları ile başladı. OTT üzerinde kullancılara özel deneyimler kazandıran yayıncılık sistemi ile artık futbol maçlarını izlemek çok farklı olacak

Amazon için maç saatleri değişti

Amazon'un maç yayına ilk başladığı bu hafta içi fikstüründe İngiltere saati ile maçlar 19:30'a TSİ ile 22.30'da başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarda TSİ ile 22:30 ve 23:15 saatlerinde başlayacak.

Sadece stadyum sesini açma imkanı var, 40 spiker ve yorumcu...

Maçı izlerken sadece stadyumdaki taraftarların sesini açma imkanı var. Amazon Prime’ın anlaşmasında bulunan 20 maçlık paketinin ilk bölümünün yayını bu hafta içi maçlarla birlikte gerçekleşecek. Amazon bu maçlar için 40 spiker ve yorumcu ile çalışacak





Amazon Prime önemli yorumcular ile anlaştı

Amazon Prime, Premie Lig yayınları için Thierry Henry, Harry Redknapp, Alan Shearer, Glenn Hoddle, Peter Crouch, Michael Owen gibi önemli isimlerle anlaştı.







