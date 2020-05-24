Premier Lig'de 2 corona virüs vakası daha!

İngiltere Premier Lig'de futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüs testlerinin sonuçları belli oldu. Son 4 günde yapılan 996 testten 2 corona virüs vakası tespit edildiği açıklandı.

24 Mayıs 2020, Pazar 00:49 Son Güncelleme:
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Premier Lig'de 2 corona virüs vakası daha!

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı. Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Covid-19 testinden geçirildi. 

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak. Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

 Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde corana virüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

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