Pep Guardiola yönetiminde harika bir sezon geçiren Manchester City, Premier Lig'in 27. haftasında Wolverhampton'ı konuk etti. Etihad Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Dendoncker'ın kendi kalesiyle öne geçen City, ilk yarıyı 1-0'la tamamladı.

İkinci yarıda skoru açma fırsatını kullanmayan Manchester ekibine cevap 61. dakikada geldi ve Wolverhampton Coady ile eşitliği yakaladı.

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Son 10 dakikaya 1-1'lik eşitlikle girilirken City, art arda golleri buldu. 80. dakikada sahneye çıkan Gabriel Jesus, takımını öne geçirdi. 90. dakikada Mahrez'in golüyle City rahatlarken, Jesus 90+5. dakikada kendisinin 2., takımının 4. golünü atarak skoru belirledi.

Sahadan 4-1 galip ayrılan Manchester City, muhteşem serisini sürdürdü. Premier Lig'de üst üste 14. galibiyetini alan Guardiola'nın ekibi 65 puana yükseldi ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki farkı 15'e çıkardı.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 21 maçtan 21 galibiyet çıkaran City, rakip filelere 55 gol bırakırken, kalesinde sadece 8 gol gördü.