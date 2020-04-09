Premier Lig kaptanları kampanya başlattı

Premier Lig oyuncuları, İngiltere'de etkisi artan corona virüsü salgını nedeniyle yardım kampanyası başlatıldı. "Playerstogether" etiketi ile başlatılan kampanya salgınına karşı mücadelede ihtiyaç duyulan yere yardımı hedefliyor.

Premier Lig lideri Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile Manchester United kaptanı Harry Maguire, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla, Premier Lig oyuncuları olarak 'Futbolcular Birlikte' isimli bir girişim oluşturduklarını duyurdu.



