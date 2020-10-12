Premier Lig ekiplerinin Joshua King yarışı

West Ham United, Benrahma transferinde karşısında Aston Villa'yı bulurken Joshua King'i kadrosuna katma girişimlerinde de oldukça güçlü bir rakiple karşı karşıya kaldı. Talksport'a göre Everton, West Ham'ın transfer etmek istediği Joshua King'i kadrosuna katabilir.

16 Ekim'e kadar oyuncuyu kadrosuna katabilecek Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın 13 milyon Pound'luk teklifi, Bournemouth tarafından reddedilirken Moise Kean'i kiralık olarak PSG'ye yollayan Carlo Ancelotti'nin Everton'ı boşluğu Joshua King ile doldurmak istiyor.