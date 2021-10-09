Premier Lig ekiplerinden Newcastle United toplantısı

İngiltere futbolunda gündem Newcastle United. İngiltere'nin köklü kulüplerinden biri olan Newcastle'ın, Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınmasının ardından iddiaya göre Premier Lig'deki diğer 19 kulüp, lig yönetimine acil toplantı çağrısında bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre İngiliz kulüpleri, Newcastle United'ın satın alınmasıyla ilgili şikayetlerini görüşmek üzere Premier Lig yönetiminden acil toplantı talep etti.

Kulüpler, bu satın alımla beraber Premier Lig'in marka değerinin zarar görebileceğini düşünüyorlar.







