Premier Lig devinden müthiş Abdülkadir Ömür planı!

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturmaya başlayan Abdülkadir Ömür'le ilgili Portekiz basınından gündemi sarsan bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan A Bola gazetesi, 20 yaşındaki yıldız futbolcuyu Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'nin istediğini yazdı.

Haberde İngiliz ekibinin Sporting Lizbon kulübüne Sao Paulo forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Antony'nin transferinden çekilmeleri için Abdülkadir'i bonservisiyle aldıktan sonra kiralamayı önerdiği ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada milli futbolcu için Fransız devi Monaco'dan gelen teklifi geri çevirdiklerini söylemişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler