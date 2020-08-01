Yaklaşık olarak kadınların %75'inde ortaya çıkan premenstrüel sendromu, adet kanaması öncesi meydana gelmektedir. Bazı kadınlar bunu normal şekilde atlatırken bazı kadınlar ise çok ciddi durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bu sebepten dolayı hem fiziksel hem de duygusal olarak ortaya çıkan belirtileri iyi analiz etmek gerekmektedir. Böylece olası sorunların önüne geçme şansı elde edilebilir ve doğru tedavi uzman doktor kontrolü altında gerçekleşebilir.

Premenstruel sendromu nedir?

Değişen hormon düzeylerine bağlı olarak adet kanaması yaklaşırken meydana gelen bazı şikayetlere premenstrüel sendromu denmektedir. Bu rahatsızlık bazı kadınların günlük yaşantısını etkilemez ve düşük şiddette yaşanır. Diğer kadınlarda ise bu durum depresyon başta olmak üzere birçok ciddi ve önemli sorun ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Yaşanan şikayetler psikolojik ya da fizyolojik olabilir. Bu durum aynı zamanda kültürel farklılıklardan etkilenmek suretiyle de şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Her kadında ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik belirtiler farklılık yaratır. Özellikle uzak doğulu kadınlarda daha çok ağrı sorunları ile ortaya çıkarken, batılı kadınlarda ise psikolojik problemler üzerinden meydana gelmektedir. Özellikle bireyin sosyal yaşamının önemli oranda etkileyen bu rahatsızlık, her ay yenilenmesi ile beraber görülen yakınmalar kişinin kendine olan özgüvenini yitirmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sebepten dolayı belirtileri doğru gözlemlemek ve yakın zamanda doktora başvurmak, en önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Premenstrual sendrom belirtileri nelerdir?

Premenstrüel sendromu iki farklı etmen üzerinden belirtiler yaratmaktadır. Bunlar fiziksel belirtiler ile beraber duygusal belirtilerdir. İlk olarak fiziksel belirtileri ele almak gerekirse;

- Meme bölgesinde hassasiyet,

- Hafif geçici kilo artışı,

- Sindirim sistemi bozukluğu,

- Baş ağrısı,

- Kas ve eklem ağrıları,

- Döküntüler,

- Diş eti kanamaları,

- Halsizlik,

- Denge bozuklukları,

- Çarpıntı,

- Korku ve seslere aşırı hassasiyet,

- Sıcaklık basması,

- Ajitasyon,

- Uykusuzluk,

Aynı zamanda duygusal açıdan meydana gelen bazı belirtiler söz konusudur;

- Hipersensitivite,

- Depresyon,

- Aşırı endişe ve sinirlilik hali,

- Bazı kadınlarda hafıza kaybı,

- Konsantrasyon bozukluğu,

- Huzursuzluk ve gerginlik,

Bu şekilde farklı belirtiler fiziksel ve duygusal olarak ortaya çıktığı zaman, gerekli önlemlerin alınabilmesi için doktora başvurmak büyük önem arz etmektedir.

Premenstrual sendrom tedavisi nasıl yapılır?

Premenstrüel sendromu nedeni tam olarak bilinmediği için kesin tedavisi bulunmamaktadır. Ancak semptomları düşük seviyede tutmak ve dönemi daha sağlıklı geçirebilmek için belli başlı bazı tedavi yöntemleri ele alınmaktadır. Öncelikle sağlıklı beslenme ile beraber diyet uzman doktor kontrolü altında gerçekleşir. Özellikle kırmızı et ve doymuş yağlardan uzak durulurken, bol bol sebze meyve tüketimi gerçekleştirilmelidir. Sağlıklı beslenme PMS sendromunu düşük tutmak için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Her gün yapılacak olan 30 dakikalık yürüyüş ve egzersiz, bu rahatsızlığın semptomlarını düşünme imkanı vermektedir. Yapılan çalışmalar doğrultusunda kalsiyum ve magnezyum eksikliğini gidermeye yönelik tedavi yöntemleri ele alınır. Aynı zamanda vitamini eksikliği ve kaynaklarından ortaya çıkan sorunlara karşı çözüm üretilir. Hormon ilaçları, depresyon ilaçları ve anksiyete gibi psikiyatri ilaçlar da söz konusudur. Fakat bu tür tedavi yöntemlerinin kesinleşmiş olan faydası bulunmamaktadır.

Premenstrual sendrom testi nasıl yapılır?

Meydana gelen iki farklı belirti üzerinden premenstrüel sendromu için test yapılır. Bunlardan biri ortaya çıkan fiziksel belirtiler diğeri ise duygusal belirtilerdir. Aynı zamanda kan testi ile beraber eğer gerek görülürse görüntüleme yöntemi üzerinden de çalışmalar gerçekleşir. Öne çıkan sendrom testi için en önemli çalışma, 2 ya da 3 ay süreyle şikayetleri takip etmek ve kaydetmek suretiyle gözlem gerçekleştirmektir. Özellikle meydana gelen şikayetlerin ne zaman başlayıp nereye kadar ilerlediğini fiziksel ve duygusal olarak tanımlamak bu rahatsızlık için büyük öneme sahiptir.

Premenstrual sendrom tedavi edilmezse ne olur?

Premenstrüel sendromu tedavi edilmezse şiddetine bağlı olarak belli başlı bazı sorunlar yaratabilmektedir. Özellikle şiddetli bir dönem geçiriliyor ise çok ciddi depresyon problemi ile karşı karşıya kalınabilir. Aynı zamanda yaşanan belirtilerin şiddeti artar ve zorlu bir dönem geçirilir. En önemli tedavi edilmezse bu sendrom sürekli olarak farklı aylarda kendini yenilen ve aynı zorluğu yaşatır.