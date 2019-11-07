Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi, Real Madrid-Galatasaray maçını yorumladı. Futbolcuları sert bir dille eleştiren ünlü futbol adamı, ''13 dakikada 3 gol yiyorsun, sen Galatasaray mısın mahalle takımı mı?'' dedi.

Galatasaray'ın lider oyuncu olmadığının altını çizen Prekazi, "Galatasaray'ın takımı yok. Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir takımla bir şey yapamazsın. Kendi evinde iyi oynadı ama Galatasaray'da lider oyuncu yok. Süper bir futbolcusu yok." yorumunu yaptı.

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medya üzerinden takımlarını topa tuttu ve Prekazi'ye destek verdi.

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