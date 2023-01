1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giyen Cevad Prekazi gösterdiği performans, kazandığı kupalar ve zaferlerle adını tarihe yazdırdı. Monaco maçında attığı muhteşem golü yıllardır dillerden düşmeyen Efsane oyuncu Fanatik'e özel röportaj verdi. Tarihi golü bir kez daha anlatan Prekazi Fenerbahçe ile ilgili yıllar sonra bir itirafta da bulundu.

İşte Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi ile yaptığımız röportaj...





GALATASARAY'A GELİŞ HİKAYESİ!

"Simoviç aradı “Galatasaray’a gelir misin” diye ben de dedim tamam gelirim o kadar bitti. Sonra rahmetli Selçuk Uygur aradı ve işte konuştuk o zaman birkaç gün sonra Türkiye’ye gelmeliydim çünkü kamp başlıyordu. Konuşmalarımız başladı tabii ki Türkiye’ye gelen en büyük antrenör futbolun babası sayın Jupp Derwall o zaman Galatasaray’daydı. Gittik tesislerde ilk olarak Jupp’ı gördüm dedim Açılış sezonu Florya tesislerinde oldu."

"İLK GÜNÜ UNUTAMAM"

O gün hiç unutamam Kaç bin kişi geldi tesislere inanılmaz. Hiç unutulmayacak bir şey değil ki. O kadar hayran kaldım anlamadım çünkü bizde açılış sezonunda kimse gelmezdi ki. Çıkarken toprak sahaya omuzlara alındık bir de kurban kesilmiş. Tabiki ben kurban bilmiyorum sordum “Bu ne, bu ne?” diye, burada böyle dediler tamam dedim. Çift kale maç yaptık tabii ki Derwall beni ilk kez canlı gördü. Bana hayran kaldı ve beni istiyordu başka kimseyi istemiyordu. Birkaç kere gittim konuşmalarda bir türlü olmadı. En son karar verdim. Söyledim ki beni istiyorsanız sizin kampa geleceğim her şeyi kendim karşılayacağım o zaman dedim bu fiyat olmayacak üç, dört veya beş misli daha büyük olacak. Derwall bana dedi sen hiç merak etme ben başkana gideceğim konuşacağım ve en son kaldık.

"DERWAAL OLMASA KALMAZDIM"

Evet o en önemlisiydi o olmasaydı ben Galatasaray’da kalmazdım.

Cevad Prekazi arkadaşımız Yakup Çınar'ın sorularına samimi cevaplar verdi.

"AŞK, SEVGİ SAYGI VARDI"

Nasıl açıklayayım çok basit. Ben buraya geldim futbol oynamaya. Karakterimi, hepsini Cevad Prekazi olarak kendimi gösterdim. Aramızda iki tarafta aşk, saygı, sevgi hepsi vardı. O devam etti işte tabi ki Galatasaray 13 sene şampiyon olamamış şampiyon da olduk iki kere üst üste. Bir sene kaçırdık. İlk sene gol averajıyla kaçırdık. Hak ettiğimiz bir şampiyonluktu ama olmadı. Beşiktaş gol averaj ile şampiyon oldu. Tabi ikinci sene sonra Tanju geldi hatırlamıyorum bir kişi daha geldi biz ikimiz. 55 gol attık tarihe geçti zaten. Ben golcü değildim ama işim başkaydı. Ama işte oldu futbol her şey olabilir. Ve tabii ki o aşk hala bitmedi o saygı hala bitmedi iki tarafta da. Tabii ki ben hiçbir zaman unutamam bu kadar sevgi saygı, bilmeyen çocuklar yanıma geliyorlar, tanıyorlar. tabii ki ruhum ve kalbim için müthiş bir olay. demek ki bir iz bırakmıştık. Her bakımdan beni çok mutlu ediyordu.

AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNDÜN MÜ?

Transfer söylentileri çıktığı dönemde eşim stada maç izlemeye gelmişti. Benim Fenerbahçe'ye gideceğime dair haberler vardı. Taraftarın kulağına gitmiş. "Kulübü yakacağız, tribünleri yıkacağız" şeklinde tezahüratlar yapılıyordu. Maçtan sonra eve gelince eşim ağlıyordu sordum neden. Biz dedi buradan hiç gitmeyelim. Taraftarı öyle gördün mü? Tamam tamam gitmeyeceğiz. Beraber karar verirdik. Eşim dediki "Eğer Galatasaray hiçbir şey vermezse sırf taraftarlar için oynamalısın." Tamam dedim. Zaten tekliflere göre bedava oynadım.

"FENERBAHÇE AÇIK ÇEK VERDİ"

Fenerbahçe’den verdiler çekleri istediğin rakamı sen yaz dediler. Açık çek tabi. Pesiç getirdi. Ben sinirlendim zaten az daha kavga ediyorduk. Dedim nasıl getirdin evime Fenerbahçe’yi. Bir de Fenerbahçe dedim. Ne yapayım bunlar böyle dedi. Tudor Veselinovic o zaman Fenerbahçe’nin hocası o beni çok istiyordu. Sonra Fransa’dan teklif geldi. Mesela Galatasaray o zaman 500 bin teklif yapmıştı. Fransa’dan 750 bin verdiler gitmedim. Bana “You are crazy man?” dediler. “Yes i am” dedim.

"HER ŞEY PARA DEĞİL"

Her şey para değil. Hatta o dönem bazı gazateler Prekazi para almasa oynamazdı yazıyordu. Ben hayatımda para hiç düşünmedim. Ama iş yaparken tabiki normal. Herkes işinde çalışırken sorar “maaşım ne kadar olacak?”. Ben de işimi yapıyordum. O paraların yüzde 20’sini bile almadım. Benim için farketmez hayatta benim ruhum, kalbim dolu olmalı ben öyle biriyim.

"OKAN HOCAYA SAKİN KALMASINI SÖYLEDİM"

Ben ağustos ayında buradaydım. Okan ile buluştum sohbet ettik. Müthiş başarılar yakaladığını söyledim. Başakşehir’i şampiyon yaptın. Galatasaray’da süper oynadın şampiyonluk gördün futbolcu olarak. İtalya’ya gittin hepsi güzel tamam ama Galatasaray çok büyük ve başarılı olmak zor. Ve tabii ki senin yanındaki arkandaki bütün antrenörlere güvenmelisin onlar sana güvenmeli her zaman aynı dili bulmalısınız. Çünkü hepimiz iki gözle her şeyi göremeyiz. En mühimi atmosferdir, soyunma odası ve idmanlar. Bakarsınız ne işimler gelmiş Galatasaray’a başarısız olmuşlar. Okan hepsini yavaş yavaş bir günde bir gecede olmaz yavaş yavaş bu iş gider. Her gün daha kolay olabilir. Bu hafta yine Florya'ya gittim. Maçtan sonra konuştuk. Ertesi gün tesislerde genç takım Fenerbahçe Galatasaray derbisi vardı. Orada odasında oturduk. Dedim o kadar sinirli olma antrenör olarak. Çünkü burada görüyorum ben. Maçları izliyorum hakemler neler yapıyorlar. Futbolu öldürecekler. Müthiş bir aileden geldi kardeşi de ikisi aynı sessiz sakin güzel gidiyor.

"DERBİDE MÜTHİŞ OYNADIK"

Ben Antalya’daydım. İlk golü neden iptal etti anlamadım. İlk gol ofsaytsa ikinci gol daha ofsayt ama verildi. Ben anlamıyorum golleri sinirlendim çıktım dışarı sigara içmeye. Sonra döndüm. İlk devreyi tamamen seyrettim biz müthiş oynadık. İkinci devreyi izlemek istemedim çünkü korkuyordum hakem o golü iptal ederken dedim arkadaşıma böyle olmaz. Çıktım dolaştım son 15 dk ve uzatmaları seyrettim.

"ICARDI BANA GÖRE EN İYİ SANTRAFOR"

Sonra sahneye Icardi çıktı. Ona biraz süre lazım. Son dört maçta gol atmadı ama ne zaman gol lazımsa goller atıyor. Sonra ben orada çok bağırdım Fenerbahçeliler vardı hepsi bakıyor bana dedim biz Galatasaraylıyız biz her zaman böyle yaparız size. Icardi yeter. Bana göre en iyi santrafor ama gitmedi Arjantin ile turnuvaya müthiş bir santrafor.

Kimleri beğeniyorsunuz bu sezon kadroda?

"RASHICA KOMPLE FUTBOLCU

Takım olarak ruhu beğeniyorum. Ama Rashica inanılmaz. Komple her şey, her şey var. Bir de çok akıllı bakıyor, görüyor kime nerede pas atacağını. Tam komple bir futbolcu. Milot Rashica benim için müthiş oynuyor tabiki. Gomis'i de ayrı bir yere koyuyorum. Gomis’in yerinde olsanız ne düşünürsünüz? Icardi geliyor, Seferovic geliyor ve Gomis 38 yaşında gollerini atmaya devam ediyor. inanılmaz. Tam bir profesyonel bir de geçen tesislerde yanıma geldi. Nereden tanıyor bilmiyorum. "Keşke yanımızda olsanız, kalsaydınız burada çok şey öğrenirdik sizden." Dedim ben istiyorum ama hocaya sormalısınız(gülerek). Bana bunları Gomis söylüyor. Fransa milli takımında oynadı benim için süper bir olay.

"FENERBAHÇE'DEN BEDAVAYA OYUNCU ALMAM"

Fenerbahçe her sene iddalı giriyor ama hiçbir şey yapamıyor. Kaç yıl şampiyon olamadı 12-13 sene mi? Ben Galatasaraylıyım ama fanatik değilim. Ben görürüm, ama Fenerbahçe’de hiçbir şey görmedim. Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne Trabzonspor’da. Trabzonspor geçen sene şampiyon oldu, ne büyük şans çünkü ne Galatasaray vardı ne Fenerbahçe ne Beşiktaş. Ve onlar 1-0 2-1 kazanarak şampiyon oldular. Bu sene ilk dörde girerse süper ki inanmam. Ama bakacağız ne olacak. Jesus çok büyük antrenör. Neler yaptı Brezilya’da ama oynamak için futbolcu lazım. Ben antrenör olsam kulüp önemli değil Fenerbahçe’den bedava verseler futbolcu almam hiçbirini. Batshuayi Beşiktaş’ta oynadı hiçbir şey göstermedi. Belçika’da oynadı neden çünkü başka santrafor yok. Batshuayi gibi Türkiye’de çok futbolcu var, inanın bana.

"ARDA GÜLER'İ DUYDUM AMA SEYRETMEDİM"

Duydum ama seyretmedim konuşamam görmeden bir şey söyleyemem. Galatasaray’da Barış yetenekli ama çalışması lazım. Müthiş şeyler yapmalıdır. Ama çalışmak lazım çok çok. Türk futbolcular çok az şans buluyorlar büyük kulüplerde neden bilmiyorum şans vermiyorlar. Yetenekli futbolculara şans vermelisin.

"KEREM ÇOK ÇALIŞMALI"

Galatasaray stoperi Konya’dan getirdi çok iyi stoper orta sahada var Berkan. Tesislerde o da yanıma geldi Kerem de müthiş futbolcu olabilir durduramazsınız ama çok çalışmak lazım. Kerem’de her şey var müthiş topçu olmak için ama çok çalışması lazım.

"BAŞAKŞEHİR MAÇI 17 OLABİLİRDİ"

Evet onu da söylemek istiyordum ama sahada gösterirsin her şeyi. Tamam Galatasaray müthiş bir hava buldu bakın Dünya Kupasından önce Galatasaray kime 7 attı Başakşehir’e 17 de olabilirdi. Tam havayı buldu turnuva geldi. Ankaragücü karşısında zorlandılar, Ankaragücü müthiş oynuyor ama kazandılar 3 puan iyidir bu yarışta. Bazen oynayamazsın iyi kazanırsın. Bazı maçlarda böyle inanamazsın kolay kazanacağına kazanırsın. Futbol böyledir.

"GALATASARAY'A EN YAKIN FUTBOLU BAŞAKŞEHİR OYNUYOR"

Ama Galatasaray havayı buldu bence Galatasaray’ı kimse tutamaz. Dün akşam kupa maçı Alanyaspor. Galatasaray kimle çıktı sahaya ama kazandı. Ligdeki Alanya maçında neler yaptı hakem. İlk devre 5-6 olacaktı ama hakem neler yaptı 2-2 oldu. Kırmızı kart değil penaltı vermedi. Başakşehir gibi olabilirdi. Kim inanabilir Başakşehir’e 7 gol. Başakşehir iyi takım bazen gol atamazsın. Bence Başakşehir Galatasaray’a yakın iyi oynuyor. İşte o Galatasaray 7 attı. Rüyada bile göremezsin ama oluyor futbolda böyledir.

KISA KISA

En sevdiğiniz Galatasaray marşı

Seni sevmeyen ölsun.

En sevdiğiniz stat?

Ali Sami Yen

En sevdiğiniz Türk yemeği?

Çok var. Türk mutfağına bayılırım. İskender mesela İnegöl köfte, Adana şimdi saymayayım hepsi süper.

En sevdiğiniz şehir?

Buenos Aries

Messi mi Maradona mı?

Her zaman tabiki konuşulur.

Ben şimdi Pele diyorum. Pele gibi gelmez futbolcu. Ve Pele 3 kere dünya şampiyonu oldu. Maradona’yı seyrettiniz mi bilmiyorum Messi Maradona zamanında oynasaydı hayatında bir şey yapamazdı. Maradona zamanında ben de o zaman oynardım benden 3 yaş küçük defanslar nasıl dövüyorlardı Maradona’yı şimdj futbol basket gibi biraz dokunuyorsun faul. Eski futbol gibi o zaman çok daha futbolcu vardı o zaman futboldu. Dünya kupasını izledim kaç tane futbolcu süper ekstra klas.

"MBAPPE NE YAPTI Kİ?"

Ben hep görüyorsum seyrediyorum okuyorum Mbappe Mbappe ne yaptı ki. Üç gol attı finalde iki tane penaltıdan attı. O zaman neden konuşuyorsunuz neden Fransa’yı şampiyon yapmadı. 80 dakika hiçbir yerde Mbappe yok. 10 dakika bile oynamadı. hiçbir şey yapmadı ki. Otamendi yapmasaydı o hatayı Fransa gol atamazdı. Arjantin’in kadrosundan 3 tane 11 yaparsın. Arjantin’de hepsi aynı ki Di Maria çıkmasaydı 5-0 olurdu.

Messi mi Ronaldo mu?

Hangi Ronaldo? Cristiano. Yok ben onu sevmem hayatımda o fabrika futbolcu benim için.

Eski Ronaldo?

müthiş ikisinden de 100 misli daha iyi. Ama işte onun kariyeri sakatlık yüzünden bitti. Brezilya’yı o şampiyon yaptı tek başına. Messi çocuklarla oynadı. Ben büyük topçular izledim oynadım. Mesela var Fransa’da Platini, Zidane hayatımda neler neler var.

Beraber oynadığınız en yetenekli futbolcu?

Galatasaray’da en yetenekli Tugay. Galatasaray’da hala öyle futbolcu görmedim. Yusuf var. Yusuf’u nereye koyarsan köy oynar. Tugay 17-16 yasında oynadı. Bülent Korkmaz yetenek bana göre sıfır ama hırslı her şeyini koyan futbolcuydu.

"SİMOVİÇ EN İYİSİ"

Simoviç mi Muslera mı?

"Simoviç Türkiye'nin gelmiş geçmiş iyi kalecisi. Bunu unutmayın. Müthiş bir kaleci. Simoviç altı sene oynadı ve 20 metre uzaktan tek bir gol yedi. Şimdi olsa Simoviç’e gol atamazdınız. O da yetenek olarak yüzde 10 ama çok çalıştı.

YILLAR SONRA GELEN İTİRAF! MONACO GOLÜ

Şans, ben hep diyorum şans. O vuruşu hayatımda milyonlarca kez denedim bir daha vuramadım. Yüzde bir, milyarda bir şans. İstediğim vuruşu yapamadım. Ben dış vuracaktım. Gol olacağını hissetmedim bile. Ben bütün frikik gollerimde hissederim. Girmeden vurduğum anda gol olacak. Büyük şans. İyiki şansmış ve yarı finale çıktık. O vuruşu çok denedim. Futbolcuyken denedim, antrenörken denedim hep deniyorum, olmuyor imkansız.

"ÖNEMLİ OLAN KÖTÜ GÜNDE DESTEKLEMEK"

Galatasaray taraftarı desteklemeye devam etsin. Çünkü hep diyorum iyi günlerde arkadaş ve taraftar olmak kolay ama kötü günlerde? Şu an iyi günler var tabiki her maçta güzel olaylar olsun karşı tarafa hiçbir şey yapmasınlar ne küfürler vs. Bize yakışmaz öyle. Pislik yapmasınlar ne statta ne dışarda. Centilmence kazanan kazansın. Kötü gün de gelebilir Giresun’a nasıl mağlup oldun 1-0 bir geri pas hatası ve gol. Futbolda böyledir o yüzden Galatasaray’ın iyi ve kötü günde futbolcuların ve camiaların yanında olmalıyız. Pisliklik yapmasınlar hiçbir zaman.

Yakup Çınar