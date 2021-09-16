Prebiyotik ve probiyotik nedir? Neden kullanılır?

Hem prebiyotikler hem de probiyotikler insan sağlığı için önemlidir. Ancak, farklı rolleri vardır. Probiyotikler, belirli gıdalarda veya takviyelerde bulunan canlı bakterilerdir. Çok sayıda sağlık yararı sağlayabilirler. Prebiyotikler, insanların sindiremeyeceği karbonhidrat türlerinden (çoğunlukla lif) gelir. Bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler bu lifi yerler.

Toplu olarak bağırsak florası veya bağırsak mikrobiyotası olarak adlandırılan bağırsak bakterileri vücutta birçok önemli işlevi yerine getirir. Dengeli miktarlarda hem probiyotik hem de prebiyotik yemek, bağırsak mikrobiyotanızı sağlıklı tutmak için bu bakterilerin doğru dengesine sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Bağırsak bakterileri neden faydalıdır?

Bağırsak bakterileri çeşitli biyolojik görevlerde yardımcı olur. Ayrıca sindirim sisteminizi kaplayan hücrelere önemli beslenme sağlarlar. Yediğiniz yiyecekler, iyi ve kötü bağırsak bakterilerinin dengesinde önemli bir rol oynar. Örneğin, yüksek şekerli ve yüksek yağlı bir diyet, bağırsak bakterilerini olumsuz etkiler ve insülin direncine ve diğer koşullara katkıda bulunabilir. Zararlı bakteriler ve daha az sağlıklı bağırsak florası da daha yüksek vücut kitle indeksi (BMI) ile ilişkilendirilmiştir.

Yediğiniz yiyecekler bağırsak bakterilerini etkiler. Kimyasal kalıntılar ve antibiyotikler de bağırsak bakterilerindeki dengeyi bozabilir.

Hangi besinler prebiyotiktir?

Birçok gıdanın doğal olarak prebiyotik içerdiğini unutmayın. Bunun nedeni, prebiyotiklerin sebzelerde, meyvelerde ve baklagillerde bulunan lif türleri olmasıdır. Prebiyotik lif içeriği yüksek gıdalar baklagiller, fasulye, bezelye, yulaf, muz, çilek, kuşkonmaz, karahindiba yeşillikleri, sarımsak, pırasa, soğandır.

Prebiyotikler, insanların sindiremeyeceği, ancak bağırsak bakterilerinin sindirebileceği lif türleridir. Bu lif türleri, sağlıklı sindirimi ve bağışıklık fonksiyonunu destekleyen bakterilere besin sağlar.

Hangi gıdalar probiyotiktir?

Probiyotik gıdalar doğal olarak yararlı bakteriler içerir. Yoğurt gibi bu yiyeceklerin çoğu evde yapılabilir veya satın alınabilir.

Gıdada doğal olarak bulunan şeker veya lif üzerinde gelişen faydalı bakteriler fermente gıdalar arasında yer alır. Fermente gıda örnekleri sade yoğurt, lahana turşusu, kefir (süt ve süt ürünü olmayan), bazı turşu türleri (pastörize edilmemiş), salamura sebzelerdir.

Probiyotik faydaları için fermente gıdalar yiyecekseniz, pastörize edilmediklerinden emin olun, çünkü bu süreç bakterileri öldürür.

Bağırsak bakterilerinizi dengeli tutmak, sağlığın birçok yönü için önemlidir. Bunu yapmak için hem prebiyotik hem de probiyotik gıdalardan bol bol tüketin çünkü bunlar iyi ve kötü bağırsak bakterileri arasındaki en ideal dengeyi sağlamaya yardımcı olacaktır.