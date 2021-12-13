Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe 'nin rakibi Çek Cumhuriyeti ekibi Slavia Prag'la oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar Prag deplasmanıyla alakalı detaylı bilgileri araştırıyor. Peki, Prag nerede, nasıl gidilir? Çek Cumhuriyeti vizesi nasıl alınır gibi soruların cevapları ve tüm detaylar haberimizde...

Çek Cumhuriyeti vizesi nasıl alınır?

Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliği ülkesidir. Umuma mahsus pasaport hamili T.C. vatandaşlarının Çek Cumhuriyeti'ne seyahatleri vizeye tabidir. ... Çek Cumhuriyeti temsilcilikleri, Schengen vizesi için 80 Avro vize harcı tahsil etmektedir. Sözkonusu harç, vize başvuru ücreti niteliğinde olup, vize verilmediği takdirde iade edilmemektedir.









Prag'a nasıl gidilir?

Prag’a hava yoluyla ulaşım: Prag’ın tek havalimanı şehrin 20 km kuzeybatısında yer alan Václav Havel Havalimanı. İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ise Pegasus Hava Yolları’nın Prag’a direkt uçak seferleri var. İstanbul-Prag uçuşu 2 saat 40 dakika sürüyor.

Uçakla Prag’a seyahat etmek isteyenler için aktarmalı seçenekler de bulunuyor. KLM, Lufthansa, TAROM, Air France, Ukraine International Airlines, Aegean gibi hava yolu şirketlerinin Amsterdam, Atina, Kiev, Bükreş, Paris, Frankfurt gibi şehirlerden aktarmalı seferleri var. Aktarmalı seferlerle Prag’a 5-7 saatlik bir yolculukla ulaşılıyor.

Prag Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım: Prag Havalimanı’ndan şehir merkezine ulaşım için tek toplu taşıma seçeneği otobüsler. Havalimanının metro bağlantısı bulunmuyor. 100, 119 ve 191 numaralı otübüsler ile hem şehir merkezine hem de B Metro Hattı’ndaki Zličín istasyonuna ulaşabiliyorsunuz.

Slavia Prag maçlarını nerede oynuyor?

Sinobo Stadium, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bulunan futbol stadyumu. 21.000 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum ve Çek Cumhuriyeti'nin en modern futbol stadyumlarından birisidir. Stadyum, Slavia Prag ve bazen de Çek Cumhuriyeti millî takımının maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.



