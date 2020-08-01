PPD testi hakkında birçok kişi bilgi almaya çalışıyor. Bu durum genel olarak verem savaş dispanserlerinde gerçekleştirilen bir test olarak öne çıkmaktadır. Belli başlı bazı mikropların varlığını tespit edebilmek için gerçekleştirilen bir test olarak değerlendiriliyor. Bu testin neden yapıldı ve sonuçları ne zaman çıktığına dair de bilgi almaya çalışılmaktadır.

PPD testi nedir?

Verem savaş dispanserlerinde gerçekleştirilen ve verem (tüberküloz) mikrobunun varlığını tespit edebilmek amaçlı yapılan teste PPD testi denmektedir. Koldan gerçekleştirilen bu test için testin yapılacağı bireye PPD maddesi enjekte edilir. Gerçekleştirilen bu işlem ile beraber 3 gün boyunca kol bölümünde şişme yaşanır. Eğer ortaya çıkan bu şişlik 5 milimetrenin üzerine çıkıyor ise o vakit testin pozitif çıktığı anlaşılmaktadır. Pozitif sonuç çıkan kişinin ise daha önceden verem mikrobu ile karşı karşıya kaldığını anlatır.

PPD testi neden yapılır?

Verem yani diğer adıyla tüberküloz mikrobunun varlığını tespit etmek amaçlı ppd testi yapılır. Özellikle sağlık açısından oldukça önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Genelde bu mikrop sinsi olduğundan dolayı bir süre kendini hiç belli etmeden vücutta saklı kalabilmektedir. Bu dönem içerisinde uyku modunda kalır ancak aynı zamanda canlılığını korur.

Bu doğrultuda belirli bir zaman içerisinde kişinin bağışıklık sistemi zayıfladığı an itibariyle, tüberküloz mikrobu ortaya çıkmakta ve kişinin verem hastalığına yakalanması sebebiyet vermektedir. Bu sebepten dolayı gerekli önemin alınabilmesi noktasında, verem savaş dispanserlerinde koldan bu test gerçekleştirilmektedir.

PPD testi sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Genel olarak PPD testi tahlilleri kolun ön bölümündeki ters tarafından gerçekleştirilmektedir. PPD maddesinin enjekte edilmesi ile beraber ortalama 3 ya da 4 gün içerisinde kolda bazı şişmeler meydana gelir. Bu şişmeler üzerinden belirli bir seviyenin üzerine çıkma durumu yaşandığı zaman, verem yani tüberküloz hastalığı ile karşı karşıya kalındığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu testin sonuçları 4 ve 5 gün içerisinde ortaya çıkar.