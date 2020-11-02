İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde organize edilecek müsabakalarda A Milli Kadın Basketbol Takımı, 12 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de Arnavutluk ve 14 Kasım Cumartesi günü de saat 18.00'de Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

6 Kasım 2020 tarihinde kampa girerek, çalışmalarına başlayacak olan millilerin kadrosu şu şekilde:

Melis Gülcan, Esra Ural Topuz, Tilbe Şenyürek, Işıl Alben, Gizem Yavuz, Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes, Pelin Derya Bilgiç, Cansu Köksal, Meltem Yıldızhan, Derin Yaya, Gizem Başaran, Kübra Erat, Harika Gözde Eldaş, Nesibe Aydın, Kuanitra Holingsvorth, Merve Aydin

DHA