Potanın Perileri’nde hedef Sırbistan

FIBA 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde Sırbistan ve Litvanya ile karşılaşacak A Milli Takım, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Takım Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu ile milli basketbolcular katıldı.

Yıldırım, Sırbistan ve Litvanya ile Mersin’de oynanacak maçları kazanarak elemelere iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti.