Potanın Perileri Sırbistan karşısında

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki 3. maçında bugün İstanbul'da Sırbistan'ı ağırlayacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Grupta çıktığı 2 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye,

3 puan ve maç eksiğiyle 3. sırada yer alıyor. Çıktığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Sırbistan ise 6 puanla zirvede bulunuyor. Ay-Yıldızlılar, ilk maçında Sırbistan karşısında sahadan 59-56 yenik olarak ayrılırken, sonrasında ise Litvanya karşısında 74-51'lik net bir galibiyetin altına imza atmayı başardı.

'Büyük bir titizlikle hazırlandık'

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, zorlu maç öncesinde konuştu. Yıldırım, "Sırbistan ile çok kritik bir müsabakaya çıkacağız. Belgrad’da biraz da şanssız bir şekilde kaybetmiştik. Evimizdeki müsabakayı kazanarak yeniden avantajlı konuma geçmek istiyoruz. Her anlamda çok başarılı ve sağlıklı bir organizasyon olacağına, Sırbistan maçını da kazanacağımıza inanıyorum” yorumunu yaptı