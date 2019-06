Potanın Perileri, Avrupa sınavında

- İlk rakip İtalya

- Holingsvorth'ten kötü haber

- Millilere inanç tam

- Yarın 8 maç oynanacak

İSTANBUL (DHA) - A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, yarın başlayacak.

27 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası, yarın TSİ 13.00'te İsveç ile Karadağ arasında oynanacak mücadele ile start alacak.

C Grubu'nda yer alan Türkiye ilk maçına İtalya karşısında çıkacak. Sırbistan'ın Niş kentinde bulunan Cair Spor Salonu'nda oynanacak mücadele yarın TSİ 19.30'da oynanacak. Ay yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında 28 Haziran Cuma günü TSİ 17.00'de Slovenya ile karşılaşacakken, gruptaki son maçını ise 30 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de Macaristan ile oynayacak.

HOLİNGSVORTH KADRODAN ÇIKARTILDI

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın önemli isimlerinden Kuanitra Holingsvorth, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı. A Milli Takım'ın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, önemli turnuvada şu isimlere görev verecek:

Bahar Çağlar, Olcay Çakır Turgut, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes, Işıl Alben, İnci Güçlü, Cansu Köksal, Asena Yalçın.

MİLLİLERE İNANÇ TAM

Türk basketbol camiası, kritik turnuva öncesi kadın basketbol takımına güvenini yineledi ve yanında olduklarının mesajını verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "A Milli Kadın Basketbol Takımı, federasyon olarak bizim gurur kaynağımız. İki kez olimpiyatlara gitmiş ve çok güzel başarılar yaşamış bir takım. Biz de her daim onların yanındayız" ifadelerini kullandı. TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, "Kadın Milli Takımımız iki kere Olimpiyatlara gitti. Hedefimiz üçüncü kez gitmek. Bunun için Avrupa Şampiyonası'nda ilk 6'ya girmemiz lazım. İnşallah güzel bir turnuva geçireceğiz" dedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, "Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek" diye konuşurken, başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu ve takım kaptanı Işıl Alben de her takımı yenecek güçte olduklarını ve en iyi performanslarını göstereceklerini dile getirdiler.

YARIN 8 MAÇ OYNANACAK

Öte yandan 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde 8 maç oynanacak.

Yarının programı şu şekilde:

13.00 İsveç - Karadağ

15.30 Fransa - Çekya

17.00 Macaristan - Slovenya

18.30 İngiltere - Litvanya

18.45 Rusya - Belçika

19.30 TÜRKİYE - İtalya

21.00 Ukrayna - İspanya

21.30 Belarus - Sırbistan

