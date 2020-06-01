Potanın kraliçeleri gururla sunar

Fenerbahçe Kulübü, bundan 5 gün önce Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı’nda küçülmeye gideceklerini açıklamıştı. Şubeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Sipahioğlu konuyla ilgili, “Takım bütçemizi seneye yine yüzde 35 düşürüyoruz. (1.3 milyon Dolar’a) değerli sponsorumuz bizle olursa yükümüzü 1 milyon Dolar seviyesine (son 15 yılın en düşüğü) çekebileceğiz. Antrenörümüzün talepleriyle kadromuzu oluşturduk. Hedefler aynı, 4 kupaya da talibiz.” diyerek bilgi vermişti. İşte bu açıklamadan 1 hafta geçmedi ki, Sarı- Lacivertliler 2020-2021 sezonu için oluşturdukları kadroyu, yeni transferleri tanıttı. Bu sezon EuroLeague’in en iyi coachu seçilen ve takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Victor Lapena önderliğinde 4 dış transfer yapan Kanarya, mevcut kadrodaki 5 isimle de yeniden anlaşarak, bütçe küçülmesine rağmen şu anda kağıt üzerinde de olsa her kulvarda iddiasını sürdürecek bir takım oluşturmayı başardı. Bu arada yeni kadro açıklamasında ayrıca Ayşe Cora ve Esra Ural Topuz’la mecburi yapılanma dolayısıyla gelecek sezon için anlaşmaya varılmadığı bildirildi.