Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - HENTBOL Erkekler Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi 36-26 mağlup etmenin sevincini yaşadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6'ncı haftasında Antalyaspor, Göztepe ile karşılaştı. Antalya Stadyumu'nda oynanan maça kırmızı beyazlılar LÖSEV'e destek amacıyla 'Mehmet Emin Yılmaz Seninleyiz' pankartıyla çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Antalyaspor, ilk devreyi 19-10 önde tamamladı. Maçtaki üstünlüğünü koruyan kırmızı beyazlılar, rakibini 36-26 mağlup etti. Kırmızı beyazlılarda 12 gol atan Oleg Georgiyekski, karşılaşmanın yıldızı oldu. Antalyaspor'da 7 gol atan Savaş Beyhan da galibiyette önemli rol oynadı.

Kırmızı beyazlılar ligin 7'nci haftasında 28 Kasım'da deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediye ile oynayacak.

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