Türkiye Basketbol Ligi'nden (TBL) bu sezon Süper Lig'e çıkan iki ekibi de Karşıyakalı antrenörler şampiyon yaptı. Kariyerine yeşil-kırmızılılarda başlayıp farklı dönemlerde yıllarca Karşıyaka'da yardımcı antrenörlük yapan Ceyhun Cabadak, 5 yıldır dümeninde olduğu Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 2'nci Lig'de şampiyonluk ve Federasyon Kupası zaferi kazandırdıktan sonra takımı bu sezon TBL'de şampiyon yaparak ilk kez Süper Lig'e taşıdı.

Kaf-Kaf'ta senelerdir antrenörlük yaparak geçen sezon ortasına kadar son 3 yıldır Ufuk Sarıca'nın da yardımcılığını sürdüren Engin Gençoğlu da dümenine geçtiği Beysu Konyaspor 'u Süper Lig'e çıkardı. Gençoğlu yönetiminde ligi üçüncü tamamlayan Konyaspor, Play-Off'ta çeyrek finalde TED Ankara Kolejliler, yarı finalde Sigortam.net'i eledikten sonra finalde de güçlü rakibi Samsunspor'u seride 3-1'le geçip Süper Lig'e adını yazdırdı. Yeni sezonda Karşıyaka'nın yetiştirdiği antrenörler ligde yeşil-kırmızılılara rakip olacak. TBL'de 2 yıl önce de daha önce Karşıyaka'da altyapı antrenörlüğü yapan Alkım Ay, Fethiyespor'u şampiyonluğa taşımıştı.

M'BAYE'DEN VEDA, SEMİH TELEKOM'DA

Pınar Karşıyaka'da 3 yıl forma giydikten sonra takımdan ayrılıp Anadolu Efes'le anlaşan Fransız uzun forvet Amath M'Baye, yeşil-kırmızılılara veda etti. M'Baye, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında Karşıyaka'nın kendisi için 3 yıldır aile olduğunu söyleyerek takıma, çalışanlara ve taraftara teşekkür etti. Kaf-Kaf'ta geçen sezon sakatlığı nedeniyle ligin büyük bölümünde forma giymeyip sözleşmesi yenilenmeyen takım kaptanı Semih Erden, Türk Telekom'la anlaştı. İzmir temsilcisinin pilot takımı TBL'deki Bornova Belediyesi Karşıyaka'da geçen sezon 23.2 ortalamayla ligin sayı kralı olarak Play-Off öncesi ayrılan Tobin Carberry, Mersin MSK'ye transfer oldu. Transferde Yunus Sonsırma, Mahir Ağva, Bonzie Colson gibi Karşıyaka'nın oyuncuları kanca atan Galatasaray , 2 sezon önce Kaf-Kaf'ta forma giyen pivot Raymar Morgan'la da sözleşme imzaladı.

DHA