Potada Kadınlar Türkiye Kupası, Şanlıurfa’da sahibini buluyor

Basketbolda bu yıl 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası yarın Şanlıurfa’da sahibini bulacak. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu’ndaki finalde Fenerbahçe ile BOTAŞ saat 15.00’te karşılaşacak.

Kupada Fenerbahçe çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde de Mersin Büyükşehir Belediyespor’u eleyerek finale yükseldi. BOTAŞ ise çeyrek finalde OGM Ormanspor, yarı finalde de Çukurova Basketbol’u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

- En çok Fenerbahçe ile Galatasaray kazandı

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası’nı en fazla, 11’er kezle Fenerbahçe ile Galatasaray müzesine götürdü.

Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016’da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014’te ise organizasyonda ikinci oldu.

Galatasaray ise kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014’te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016’da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

- BOTAŞ’ın 2 şampiyonluğu var

Yarın finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak BOTAŞ, daha önce 2 kez kupanın sahibi oldu.

BOTAŞ, 2002’de Beşiktaş’ı, 2003’te ise Erdemirspor’u finalde mağlup ederek kupada şampiyonluğa ulaştı, 2008’deki finalde ise Fenerbahçe’ye yenildi.

Organizasyonda, geçen sezon sonunda basketbol faaliyetlerini sonlandıran Yakın Doğu Üniversitesi de 2 kez şampiyonluk yaşadı.

- Beşiktaş’ın şampiyonluğu yok

Galatasaray ve Fenerbahçe ile "Üç büyükler" olarak kabul edilen Beşiktaş’ın kupada şampiyonluğu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılar, organizasyonda 1997, 2002, 2005 ve 2007’de olmak üzere 4 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Kadınlar Türkiye Kupası’nda Erdemirspor ve BRİSA Spor 2’şer, İstanbul Üniversitesi, Urla Gençlik, Migrosspor, Tarsus Belediyespor, Adana ASKİ, Abdullah Gül Üniversitesi ve Hatay Büyükşehir Belediyespor ise birer kez final oynama başarısı gösterdi.

- Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası’nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Şehir Şampiyon Finalist Sonuç

1992-1993 Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51

1993-1994 Eskişehir GALATASARAY BRİSA Spor 75-62

1994-1995 Zonguldak GALATASARAY Fenerbahçe 74-50

1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor 109-72

1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş 98-57

1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63

1998-1999 Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53

1999-2000 Alanya FENERBAHÇE Galatasaray 63-57

2000-2001 İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53

2001-2002 Edirne BOTAŞ Beşiktaş 89-68

2002-2003 Çanakkale BOTAŞ Erdemirspor 75-69

2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46

2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE Beşiktaş 73-71

2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE Migrosspor 70-68

2006-2007 İzmir FENERBAHÇE Beşiktaş 90-63

2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ 62-51

2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60

2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55

2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53

2011-2012 Hatay GALATASARAY Fenerbahçe 76-72

2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe 74-72

2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70

2014-2015 Mersin FENERBAHÇE Adana ASKİ 81-67

2015-2016 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 69-61

2016-2017 İzmir YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi 77-61

2017-2018 Mardin YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hatay Büyükşehir Belediyespor 86-79

AA