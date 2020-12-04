Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı resmi açıklama ile sezon sonuna kadar başantrenörlük görevini Ömer Uğurata’nın yapacağını açıkladı. Aslan, Ertuğrul Erdoğan'la 10 Kasım'da yollarını ayırmıştı ve Uğurata o günden bu yana takımın başında maçlarda görev almıştı.



