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Potada Galatasaray Ömer Uğurata'ya emanet

Basketbol Şampiyonlar Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Galatasaray‘da coach Ertuğrul Erdoğan’ın görevden ayrılmasıyla birlikte takım, 2 yıldır yardımcı antrenörlük yapan Ömer Uğurata'ya emanet edilmişti.

04 Aralık 2020, Cuma 06:59 Son Güncelleme:
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Potada Galatasaray Ömer Uğurata'ya emanet

Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı resmi açıklama ile sezon sonuna kadar başantrenörlük görevini Ömer Uğurata’nın yapacağını açıkladı. Aslan, Ertuğrul Erdoğan'la 10 Kasım'da yollarını ayırmıştı ve Uğurata o günden bu yana takımın başında maçlarda görev almıştı.


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