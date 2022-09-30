Potada büyük gurur yaşatan öğrencilere coşkulu karşılama

Genç sporcular, İstanbul Havalimanı'nda Doğa Koleji yöneticileri ve öğrencileri tarafından çiçeklerle, alkışlarla, pankartlarla ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Kafilenin heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı. Dünya ikinciliği ve yedinciliği madalyalarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Doğa Koleji öğrencileri, özellikle ev sahibi Sırbistan’la oynanan kupa finalinde çok iyi mücadele ettiklerini, zaman zaman öne geçerek skoru ve maçı bırakmadıklarını ama yeterli olmadığını belirttiler.

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, takımları ve Doğa Koleji Spor Koordinatörlüğü’nü tek tek tebrik etti. Dünya ikinciliğinin çok değerli olduğunu belirten Eryaman, “Öğrencilerimiz ve antrenörlerimiz ellerinden geleni yaptılar. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası idi. Öğrencilerimiz çok zorlu rakipleri geçerek dünya finaline adımızı yazdılar. Hepsini tek tek kutluyorum.” dedi.

Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal, burada yaptığı açıklamada, "Çok zor bir turnuvadaydık. Özellikle yarı finalde oynadığımız Brezilya takımı çok kaliteli bir takımdı. Finalde oynadığımız Sırbistan da çok iyi bir takımdı. Maalesef 4. periyotta biraz kötü oyandık. Biraz da Sırbistan ile oynamanın getirdiği faktörlerden dolayı maçı kaybettik. Bir şampiyonluk getirmek isterdik ülkemize ve okulumuza ama bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, okulumuz ve teknik ekibime, başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



