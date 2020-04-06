Potada bu kulüplerde maaşlar tam ödenecek

Barcelona gibi takımlar oyuncularının ücretlerinde bazı kesintilere giderken THY Avrupa Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Real Madrid ve Valencia oyuncularına maaşlarının tamamını alacaklarını iletti.

06 Nisan 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
Abone Ol Google News
- A +
Potada bu kulüplerde maaşlar tam ödenecek

Koronavirüs salgını birçok ligin askıya alınmasına ya da iptal edilmesine neden olurken, kulüpleri de ekonomik yönden zor durumda bırakmıştı. Ancak bu zorluklara rağmen Anadolu Efes, Real Madrid ve Valencia, oyuncularına maaşlarının tamamını alacaklarını iletti.

Barcelona gibi takımlar oyuncularının ücretlerinde bazı kesintilere giderken bu üç kulüp oyuncularına maaşlarının tamamını alacaklarının garantisini verdi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...