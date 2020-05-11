Porto’ya iflas tehlikesi

Portekiz futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Porto, son 20 yıla yaptığı rekor oyuncu satışları ile damga vurmuştu. Ancak son yıllarda oldukça yüklü borçlara girdiği ortaya çıkan Mavi-Beyazlı ekibin, ekonomik krizin içerisinde bulunduğu bildirildi. 250 milyon Euro borcu olan Porto’nun, 30 Haziran’a bu miktarın 100 milyon Euro’luk kısmını ödemesinin gerektiği öğrenildi. Bu doğrultuda kulübün, menacer Jorge Mendes’e tam yetki vererek tüm oyuncuları satılığa çıkardığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.