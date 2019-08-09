Son olarak Partizan’ın genç 10 numarası Djerlek’i renklerine bağlayan Yiğidolar’da hücum operasyonu devam ediyor. Kırmızı- Beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Porto’nun forvet Fernando Andrade’yi bitirdi. Yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı. 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu 1 yıllığına kiralanacak. Sambacı Türkiye’ye getirilirken, sağlık kontrolünden dahi geçirildi. Portekiz’de sezonun ilk yarısını Santa Clara’dan geçirdikten sonra devrede Porto’ya 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan Andrade, toplamda çıktığı 37 maçta 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Bugün imzayı atacak

Hem ileri uçta hem de forvet arkasında görev yapabilen 1.82 boyundaki yıldız futbolcu, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın mutlaka takımda görmek istediği isimlerden biriydi. Tarafların bugün resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yiğidolar lig başlayana kadar 2-3 transferi daha bitirmeyi hedefliyor.

Hakan Ateşler