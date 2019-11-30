Porto’da Aboubakar’ın dönüşü

Sezon başında son anda Beşiktaş’ın kapısından dönen Vincent Aboubakar, kulübü Porto’da şova başladı.

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süredir tedavi gören Kamerunlu oyuncu, sorununu geride bırakmasının ardından gollerine kaldığı yerden devam ediyor... 27 yaşındaki futbolcu, Mavi-Beyazlılar’ın önceki gece UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. haftasında Young Boys’la oynadığı karşılaşmada 4 dakikada attığı 2 golle takımına 2-1’lik galibiyeti getiren isim oldu.

Ara transfer döneminde kadrosunu yeni bir forvet oyuncusuyla güçlendirecek olan Siyah-Beyazlılar, bu konuda çalışmalarına devam ederken Aboubakar’ın yaptığı bu çıkış, Beşiktaş taraftarlarının da dikkatini çekti. Futbolseverler, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tecrübeli ismin Kara Kartal’a geri dönmesini istediklerini yoğun bir şekilde dile getirdi.

‘Porto’dan ayrılacağım’

Vincent Aboubakar, 2 hafta önce kariyer planlamasıyla ilgili olarak açıklamada bulunmuştu.

Aboubakar, “Sezon başında Beşiktaş’a transfer olacaktım. Ancak transfer gerçekleşmedi. Porto’dan ayrılacağım. Ancak şu anda görüştüğüm bir kulüp yok. Sağlığıma kavuştum ve çalışmalara başladım” ifadelerini kullanmıştı.

Başarılı oyuncu, 2016-17 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş’ta görev yapmış ve 39 maçta 19 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.