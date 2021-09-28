(ÖZET) Porto-Liverpool maç sonucu: 1-5

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'na 3-2'lik Milan galibiyeti ile başlayan Liverpool, Porto'yu farklı geçti. Kırmızılar, ilk maçında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Portekiz ekibini, Mohamed Salah (2), Roberto Firmino (2) ve Mane'nin golleriyle 5-1 devirdi. Mavi-Beyazlılar'ın tek sayısını Mehdi Taremi kaydetti.

Bu sonuçla İngilizler B Grubu'nda 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Porto ise 1 puanda kaldı. 19 Ekim'de Liverpool, Atletico Madrid deplasmanına çıkacak. Porto da aynı gün Milan'ı sahasında konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

GOL

18' Jones çok sert vurdu, Porto kalecisi Costa sektirdi ve Liverpool'un Mısırlı süperstarı Mohamed Salah pozisyonu tamamladı. İngilizler 1-0 önde.

33' Jones yine uzaklardan şansını denedi ancak Costa başarılı.

38' Porto atağında Corona sağ kanattan ortaladı, ceza sahasının uzak köşesinde Diaz çok etkisiz vurdu.

GOL

44' Fabinho oyunu sağ kanada çevirdi, topla buluşan Milner arka direkteki Sadio Mane'yi gördü. Mane için kaleciyi geçen topa dokunmak kaldı ve skor 2-0.

..Ve İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

50' Liverpool tehlikeli geldi. Mane sol kanattan bindirme yapan Robertson'ı gördü. Robertson çok sert vurdu ancak Costa gole izin vermedi.

51' Milner ortaladı, Portolu Corona kalecisi Costa'ya dönmek istedi fakat kafayla çevirdiği top Jota'nın önünde kaldı. Portekizli futbolcu, kaleci Costa'yı geçip, topu boş kaleye bırakmak istese de Costa ayaklarıyla golü önledi.

55' Jota ceza yayı üzerinde seken topa gelişine vurdu ancak Costa yine başarılı.

GOL

60' Jones ceza sahası sağında boş kalan Salah'ı gördü, Mısırlı kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Öte yandan Salah bu golle tarihe geçti. Şampiyonlar Ligi'ndeki 31. golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, Samuel Eto'o'yu (30) geçerek Devler Ligi'nde en çok gol atan Afrikalı futbolcu oldu. Listenin ilk sırasında 44 golle bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Fildişili Didier Drogba yer alıyor.

64' Robertson sol kanatta ceza alanı içindeki Jota'ya pası gönderdi. Portekizli futbolcu, Marcano'ya bir çalım atıp, şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

GOL

75' Sağ kanattan yapılan ortaya penaltı noktası üzerinden Mehdi Taremi kafayı vurdu, fark 2'ye indi.

GOL

77' Porto'nun filebekçisi Costa kalesini terk etti, hatası sonrasında Firmino, uzaklardan topu kaleye gönderdi. Costa topa yetişmeye çalıştı hatta son anda topu çıkarsa da mücadelenin hakemi 'top çizgiyi geçti' dedi. Skor 1-4.

GOL

81' Jones uzaklardan vurdu, Porto savunmasından seken top Firmino'nun önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu, kaleci Costa'yı mağlup etmeyi başardı: 1-5.

90' Karşılaşmanın sonuna +3 ekleniyor.

..Ve karşılaşma sona erdi.