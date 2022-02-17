Porto - Lazio maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Portekiz Ligi’nin zirvesinde bulunan Porto kolay kolay maç kaybetmiyor. son olarak evinde ağırladığı Sporting CB karşısında 2-0 geriye düşse de 2-2’yi yakalamayı başardı. Yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran ev sahibi ekipte moraller yüksek. Ev sahibi takımda kart cezalıları stoper Borges ve kaleci Marchesin bu maçta forma giyemeyecek.

Son haftalarda performansını yükselten Lazio, ligde oynadığı son 4 maçta 10 puan toplayan İtalyan ekibi, bu maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı. İtalya Kupası’nda Milan’a 4-0 mağlup olan Lazio için artık tek hedef Avrupa.

Hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken Porto mücadeleden puan ya da puanlar alması muhtemel.