Porto - Juventus | Juventus'un son 16 turunda attığı en iyi goller!
Porto ve Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Porto ile Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2016/17 son 16 turunda eşleşmiş Torino ekibi, o sezon toplamda 3-0'lık skorla turu geçen taraf olmuştu. Bu akşam saat. 23.00'te Estadio Do Dragao'da oynanacak maç öncesi Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında Tevez, Nedved ve Dybala gibi oyuncularıyla attığı en güzel golleri sizlerle buluşturuyoruz.
Porto - Juventus maçı öncesi Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turlarında Tevez, Nedved ve Dybala gibi oyuncularıyla attığı en güzel golleri hatırlayalım: