Beşiktaş, yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transferi sonrası forvet arayışlarına hız verdi. Siyah-Beyazlılar'ın golcü transferindeki ilk hedefi olarak Porto forması giyen Ze Luis dikkat çekiyor. Porto'da forma şansı bulmakta zorlanan oyuncunun yeni durağının Beşiktaş olabileceği belirtildi.

Cmjornal'in haberine göre Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası boşluğunu Porto'dan Ze Luis ile doldurmak istiyor. Porto'da mutlu olmadığı belirtilen oyuncunun da takımdan ayrılmak istediği aktarılıyor. Beşiktaş'ın oyuncu için istekli olmasına rağmen Porto, geçtiğimiz sezonun başında ödediği 12.2 milyon Euro'luk bonservis bedelinden kaynaklı büyük bir zarar etmek istemiyor.

Bugün yine Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre ise Tiquinho'nun ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması sonrası teknik direktör Sergio Conceicao da Ze Luis'i çok fazla kullanmayı planlamıyor. Porto'nun oyuncuyu satmak adına istekli olmasına rağmen yine belirtilen bonservis rakamında zarara uğramak istemediği aktarılmakta.

Beşiktaş'ın mevcut ekonomik şartlarda oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği tahmin edilmekte. Yeşil Burun Adaları doğumlu oyuncu, bu sezon Porto ile ligde sadece 19 maçta forma giyebilirken 7 gol atma başarısı göstermişti. Toplamda ise bu sezon 31 maça çıkan Ze Luis, 10 kez ağları havalandırmayı başardı.