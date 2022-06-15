Porto Başkanı, Fenerbahçe-Mehdi Taremi iddialarını yalanladı

Portekiz ekiplerinden Porto'nun Başkanı Pinto da Costa, ismi Fenerbahçe ile anılan İranlı futbolcu Mehdi Taremi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

A Bola'da yer alan habere göre takımının futbolcuları hakkında çıkan transfer haberlerine tepki gösteren Pinto da Costa, şu sözlerle iddiaları reddetti:

"Duyduğum ve okuduğum kadarıyla FC Porto'nun artık bir takımı yok, herkes gitti. Diogo Costa Barcelona'da, ​​Taremi Fenerbahçe'de, Vitinha İngiltere'de, Toni Martínez Valencia'da… Ayrılacak kimse yok ama kabul etmeliyiz ki, serbest kalma maddesin ödendiği zaman oyuncuların, ayrılmasını engelleyemeyiz. Yüksek teklifler vardı, ancak fesih maddelerine ulaşmadılar. Söyleyebileceğim tek şey bugüne kadar ne Taremi ne Toni Martínez ne de Diogo Costa ile ilgili hiçbir kulüpten temas olmadı."

Fenerbahçe iddiaları

Geçtiğimiz günlerde Portekiz basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un Porto’nun yıldızı Mehdi Taremi’yi istediğini öne sürülmüştü.

Porto ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Taremi, geçtiğimiz sezon 48 maçta 26 gol ve 17 asistlik performansa imza atmıştı.



