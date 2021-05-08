Batı Konferansı’nda play-off’lara doğrudan katılmak için büyük önem taşıyan mücadelede, aynı galibiyet yüzdesine sahip Portland Trail Blazers ile Los Angeles Lakers karşılaştı.
Ev sahibi Trail Blazers, LeBron James’ten yoksun sahaya çıkan Lakers’ı 106-101 mağlup ederek puan tablosunda rakibinin üstüne çıktı.
Trail Blazers’ın all-star oyunu kurucusu Damian Lillard, 38 sayıyla sahanın en skoreri oldu. C.J. McCollum da 21 sayılık katkıda bulundu.
Play-in turnuvası oynama riskiyle karşı karşıya kalan Lakers’ta Anthony Davis’in 36 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı galibiyete yetmedi.
Gecenin sonuçları:
Philadelphia 76ers -New Orleans Pelicans: 109-107
Chicago Bulls-Boston Celtics: 121-99
Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 141-133
Miami Heat-Minnesota Timberwolves: 121-112
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 122-112
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 110-90
Utah Jazz-Denver Nuggets: 127-120
Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 104-113
Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 106-101
Phoenix Suns-New York Knicks: 128-105