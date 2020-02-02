Portland kazandı, Lillard’dan 51 sayı attı

NBA'de Utah Jazz’ı 124-107 yenen Portland Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 12 asist üretti.

02 Şubat 2020, Pazar 10:40 Son Güncelleme:
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Portland kazandı, Lillard’dan 51 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz’ı 124-107 yenen Portland Trail Blazers’ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 51 sayı ve 12 asist üretti. NBA’e 10 maçla devam edildi. Trail Blazers, sahasında Jazz’ı 124-107 mağlup ederek peş peşe 4. karşılaşmasını kazandı. Trail Blazers’ta Damian Lillard 51 sayı, 12 asist, Hasan Whiteside da 17 sayı, 21 ribauntla "double double"a imza attı. Jazz’da Donovan Mitchell 25, Mike Conley ve Bojan Bogdanovic 22’şer sayı kaydetti.


Sonuçlar

     Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves: 118-106

     Indiana Pacers-New York Knicks: 85-92

     Orlando Magic-Miami Heat: 89-102

     Washington Wizards-Brooklyn Nets: 113-107

     Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors: 112-131

     Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 116-95

     Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 123-100

     San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 114-90

     Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 113-129

     Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 124-107


ANKARA (AA)

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