Gustavo Assuncao harika bir oy uncu. Henüz 21 yaşında ve 3 sezondur formasını giydiği Famalicao'da kaptanlığa yükseldi. Famalicao, genç oyuncuları yetiştirip, onlara ya tırım yapan ve iyi paralar karşılığında satan bir kulüp. Assuncao da bu projenin en önemli oyuncularından biriydi. Özellikle ilk sezonundaki müthiş performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Benfica, Sporting veya Porto gibi takımlara kolaylıkla transfer olabilirdi.

Zamanlaması ve hamleleri iyi

Assuncao, çok iyi pozisyon alan, adrese teslim uzun pasları olan ve çok yönlü bir oyun görüşüne sahip. Aynı zamanda çok zeki bir futbolcu. Bununla beraber top tutuşu, tekniği üst düzey. Sürekli takımını pozisyona sokmaya çalışan, geriden oyun kurmayı deneyen bir yapısı var. Defansı çok iyi değil, fakat zamanlaması ve hamleleri yerinde. Yine de gelişmesi gerekir. Hızı da yeterli seviyede. Çok süratli olmasa da pozisyonu için ye terli. Bana göre Galatasaray çok iyi bir hamle yaptı.