Portekizli gazeteciden Marcao yorumu: Neden onu aldılar anlamadım

Serdar Aziz’i kadro dışı bırakan, Maicon’la da yolları ayırmaya hazırlanan Galatasaray’da, yeni stoper arayışları sürerken, sürpriz bir isim gündeme geldi. Cim Bom, Portekiz’in Chaves takımında forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Marcao ile anlaştı, bu transfer için 3.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü. Bu sezon 23 resmi maçta forma giyen ve 3 gol atan 1.85 boyundaki, sol ayaklı stoper Marcao’nun, birkaç gün içerisinde Türkiye’ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı ve takıma katılacağı bildirildi.

Takımı ligde sonuncu

Chaves, 16 haftası geride kalan Portekiz Ligi’nde 9 puanla son sırada bulunuyor. Buna karşın genç stoperi, Galatasaray scout ekibinin izleyerek beğendiği ve Fatih hocanın onayına sunduğu, Terim’in de tam not verdiği bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtiliyor.

Portekizliler ne diyor?

Mini yorum - Mario Cagica

Marcao hakkında bilgisine danıştığımız Portekizli gazeteci Mario Cagica, “Çok beğendiğim bir oyuncu olduğunu söyleyemem. Takımı Chaves’in bu sezonki kötü formu da ortada. Çok ağır ve teknik açıdan eksikleri olan bir stoper. Ama fiziksel açıdan güçlü ve hava toplarında iyi. Ama Portekiz’de o kadar iyi savunmacı varken, neden onu aldılar anlamadım” yorumunu yaptı.