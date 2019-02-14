Benfica şu sıralarda sezonun en formda dönemini yaşıyor. Bruno Lage yönetiminde, son 9 maçın 8’ini kazandılar. Bunların 2’si Sporting derbisindeydi. Tek yenilgi Porto’ya karşıydı ki, o maçta da sonuç kesinlikle adil değildi, Benfica’nın daha fazla pozisyonu vardı.

Felix-Seferovic etkisi

Bruno Lage, Benfica’nın B takımının başındaydı ve Portimonense yenilgisi sonrası Rui Vitoria’nın yerine geçti. Takımın taktiğini 4-3-3’ten 4-4-2’e çevirdi ve ileriye Joao Felix ile Seferovic’i yerleştirdi.

Ronaldo ve Silva sonrası...

Bu değişiklik sonrası sonuçlar inanılmazdı. Felix tam anlamıyla dünya çapında bir yetenek, hatta başka bir gezegenden diyebilirim. Benim düşünceme göre, Portekiz’de Ronaldo ve Bernardo Silva sonrası gördüğümüz en iyi genç oyuncu olabilir. Son 9 maçında 6 gol attı ve çok etkili oynuyor. Ayrıca Seferovic de Lage yönetiminde 9 maçta 9 gol atarak çok iyi bir çıkış yakaladı.

O sonuçla tarihe geçtiler

Takım halinde çok etkileyici bir grafik sergiliyorlar. Son maçta Nacional’i 10-0 yendiler ve Portekiz Ligi tarihindeki en farklı sonuçlardan birine imza attılar. Gabriel, sezon başlangıcına göre çok daha iyi durumda, ayrıca Pizzi (kadroda yer almıyor) ve Rafa da performanslarını yükselten isimler. Özellikle sol bekteki Grimaldo hücumda müthiş işler çıkarıyor, ancak o da Türkiye’ye götürülmedi.

En önemli isimleri de yok

Galatasaray, son yıllarda gördüğümüz en iyi Benfica’yla yüzleşmek zorunda. Üstelik bu takımın en önemli oyuncuları Jonas (son maç dışında) ve Fejsa’nın henüz Bruno Lage ile birlikte oynamadıklarını eklemek gerekiyor.