Portekiz, Almanya ile oynadığı Euro 2020 grup maçında ilginç bir istatistiğe imza attı. Maça Ronaldo'nun golüyle hızlı başlayan Portekiz, kendi kalesine attığı iki golle geriye düştü. Ruben Dias ve Raphael Guerreiro'nun ters vuruşları sonucu gelen goller Portekiz için olumsuz bir rekor olarak kayıtlara geçti

Euro 2020 kendi kalesine en çok gol atılan Avrupa Şampiyonası oldu

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir takım bir maçta kendi kalesine iki gol atmış oldu. Aynı zamanda toplamda 5 kez kendi kalesine gol atılan Eruo 2020, en çok kendi kalesine gol atılan turnuva oldu