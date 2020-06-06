Portekiz’de olay var

İlk haftada Famalicao’ya 2-1 yenilen Porto’nun ardından bir diğer şampiyonluk adayı Benfica, sahasında zayıf rakibi Tondela ile golsüz berabere kaldı. Kötü bir futbol sergileyen ve kendisi gibi 60 puanlı (Gol averajıyla Benfica lider) Porto’yu puan farkıyla geçme fırsatını kaçıran Kırmızı-Beyazlılar’ın bir grup öfkeli taraftarı, 90 dakika sonunda takımı stat dışında bekliyordu. Kızgın grup, kendi takımlarını taşıyan otobüse taşlı saldırıda bulundu. Otobüste hasar meydana gelirken, vücuduna cam parçaları isabet eden futbolcular Julian Weigl ve Andrija Zivkovic’in yaralandıkları, hastanede tedavi altına alındıkları bildirildi.