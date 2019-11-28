Portekiz’de gol yağmuru

Siyah-Beyazlılar’ın yer aldığı K Grubu’ndaki diğer maçta Braga, Wolverhampton’ı ağırladı. Karşılaşma gol düellosuna sahne oldu.

Ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Andre Horta ile 1-0 öne geçti. 13’te Wolverhampton, Jimenez ile eşitliği sağladı. İngiliz ekibi, 34’te Doherty, 1 dakika sonra ise Traore ile peş peşe ağları sarsarak devreyi 3-1 önde tamamladı.

Braga, 64. dakikada Paulinho ile umutlandı, 79’da Fransergio beraberliği getirdi ve maç 3-3 bitti. Beşiktaş’ın Bratislava’yı yenmesinin ardından Braga ve Wolverhampton birlikte turladı.