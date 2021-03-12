Portekiz'de futbol normale dönüyor! Seyircili maçlar için tarih verdiler
Portekiz'de koronavirüs salgını nedeniyle diğer ülkelerde olduğu gibi uzun süredir oynanan seyircisiz maçlar için önemli bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, 3 Mayıs'tan itibaren taraftarlar belirli kapasitede maçlara girebileceğini yazdı.
Her ülkede olduğu gibi Portekiz'de de salgın nedeniyle futbol maçları boş tribünlere oynanıyor. Ancak bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Portekiz basını, ülkede futbolun yavaş yavaş normale döndüğünü işaret ediyor. Portekiz'de yayın yapan B24, 3 Mayıs'tan itibaren taraftarlar belirli kapasitede maçlara girebileceğini yazdı.
https://twitter.com/B24PT/status/1370120078117715969