Her ülkede olduğu gibi Portekiz'de de salgın nedeniyle futbol maçları boş tribünlere oynanıyor. Ancak bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Portekiz basını, ülkede futbolun yavaş yavaş normale döndüğünü işaret ediyor. Portekiz'de yayın yapan B24, 3 Mayıs'tan itibaren taraftarlar belirli kapasitede maçlara girebileceğini yazdı.







